Salzburg gegen Benfica Lissabon. Dieses Finale gab es in der Youth League bereits 2017. Mit dem besseren Ende für die Jungbullen. 2:1 siegten die Salzburger damals, durch Tore von Patson Daka und Alexander Schmidt. Und auch heuer stehen sich Salzburg und Benfica gegenüber, das Endspiel steigt heute (18 Uhr) in Nyon. Mit einem klaren 5:0-Sieg gegen Atletico Madrid zog der Salzburger Nachwuchs ins Finale des U19-Pendants zur Champions League ein. „Die Burschen waren auf dem Punkt da und haben ihre Sache richtig gut gemacht“, sagte Trainer Rene Aufhauser. Für alle Beteiligten war es schon ein großer Erfolg, ins Final Four zu kommen. Und jetzt, wo man im Endspiel steht, „wollen wir es natürlich gewinnen. Dieser Titel wäre einfach großartig und sensationell“, sagt Aufhauser.