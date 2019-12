Südamerika-Meister Flamengo Rio de Janeiro zog in Doha mit einem 3:1-Sieg über Al-Hilal ins Endspiel der Klub-WM ein. Dort geht es am Samstag entweder gegen Liverpool oder Monterrey.

Jubel bei den Spielern von Flamengo © APA/AFP/GIUSEPPE CACACE

Südamerika-Meister Flamengo Rio de Janeiro ist als erste Mannschaft ins Finale der Club-WM eingezogen. Die Brasilianer besiegten am Dienstagabend im Halbfinale in der katarischen Hauptstadt Doha die Elf von Al-Hilal aus Saudi-Arabien mit 3:1 (0:1).

Flamengo mühte sich in der ersten Hälfte, ging mit Rückstand in die Pause und drehte erst nach der Einwechslung des ehemaligen Deutschland-Legionärs Diego (74. Minute) richtig auf. Die Treffer für die Brasilianer erzielten Giorgian de Arrascaeta (49.), Henrique (78.) sowie Ali Al Bulaihi per Eigentor (82.). Salim al-Dusari hatte Al-Hilal zunächst überraschend in Führung gebracht (18.).

Im Finale des Mini-Tuniers mit den Kontinentalmeistern könnte Flamengo am Samstag (18.30 Uhr) auf Liverpool treffen. Das Team von Trainer Jürgen Klopp spielt am Mittwochabend (18.30) im zweiten Halbfinale gegen den mexikanischen Fußballclub CF Monterrey.

Den fünften Platz sicherte sich am Dienstag Esperance Tunis. Der Sieger der afrikanischen Champions League besiegte den Gastgeber Al-Sadd um Trainer Xavi mit 6:2 (4:1).