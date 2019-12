Facebook

Bayern-Trainer Matthias Luttenberger © FC Bayern

Noch vor Weihnachten will der FC Bayern München die Trainerdiskussion geklärt haben. Die Frage, ob Interimstrainer Hansi Flick als Dauerlösung installiert wird, oder doch ein neuer Mann kommt, soll am 21. Dezember (letztes Spiel des Jahres gegen Wolfsburg) oder am Tag danach beantwortet sein.