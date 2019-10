Das ist ganz nahe am "Weltrekord": Das freundschaftliche Fußball-Länderspiel der Frauen zwischen England und Deutschland ist mit fast 90.000 Zuschauern ausverkauft.

Am 9. November in Wembley

Können die Deutschen Damen am 9. November in Wembley jubeln? © AP

Die beiden Teams treffen am 9. November im Londoner Wembley-Stadion aufeinander. Die Tickets kosteten zwischen sieben und 20 Pfund (etwa acht bis 23 Euro), Kinder zahlten ein Pfund. Der Besucherrekord bei einem Frauen-Fußballspiel liegt bei 90.185 Fans im Stadion von Pasadena/Kalifornien beim WM-Finale 1999 zwischen den USA und China.

Schon im November 2014 standen sich die "Lionesses" und Deutschland in Wembley gegenüber. Vor "nur" 45.619 Fans gewann die deutsche Auswahl damals auch dank zweier Treffer von Celia Sasic mit 3:0. Das Olympia-Finale 2012 zwischen den USA und Japan (2:1) sahen an selber Stelle 80.203 Zuschauer. "England gegen Deutschland ist immer ein großartiges Duell. Wir wissen, dass wir wieder eine große Kulisse hinter uns haben werden", sagte Englands Nationalcoach Phil Neville. Auf der Insel findet in zwei Jahren die nächste Frauen-Europameisterschaft statt.