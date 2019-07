Facebook

Ende für Clarence Seedorf bei Kamerun © (c) APA/AFP/JAVIER SORIANO (JAVIER SORIANO)

Nach der 3:2-Niederlage im Achtelfinale des Afrikacups wurde Clarence Seedorf und dessen Assistent Patrick Kluivert als Teamchef von Kamerun entlassen. Die beiden Niederländer hatten erst im August 2018 die Ämter beim amtierenenden Afrika-Cup-Champion übernommen.

Seedorf war während seiner aktiven Karriere ein absoluter Star. Der heute 43-Jährige konnte sowohl mit Ajax Amsterdam, Real Madrid als auch mit dem AC Milan die Champions League gewinnen. 2014 beendete Seedorf seine Karriere als Spieler beim brasilianischen Klub Botafogo Rio de Janeiro. An seine Erfolge als Spieler konnte Seedorf als Trainer bisher noch nicht anschließen.

Clarence Seedorf démis de ses fonctions de Sélectionneur des #lionsindomptables pic.twitter.com/o0fDlIZkXv — Fecafoot-Officiel (@FecafootOfficie) 16. Juli 2019

Nur zwei Tage nach seinem Karriereende übernahm der Niederländer den AC Milan, wurde aber nach 22 Spielen wieder entlassen. Nach ähnlich kurzen Aufenthalten als Trainer in China beim FC Shenzen (13 Spiele) und in Spanien bei Deportivo La Coruna (16) wurde Seedorf am 4. August 2018 Trainer von Kamerun, hier stand der einstige Mittelfeldstar zehn Mal an der Seitenlinie.