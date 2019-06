Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Joao Felix © APA/AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA

Kommt es zum Toptransfer für ein Toptalent? Es sieht gut aus, dass Joao Felix von Rekordmeister Benfica Lissabon zum zehnmaligen spanischen Meister Atletico Madrid wechselt. Felix wird von einigen Topklubs umworben. Atletico bot mit den 126 Millionen sechs Millionen über der Ausstiegsklausel des "neuen Ronaldo" wie der Portugiese Joao Felix gerne genannt wird. Sollte Benfica das Angebot annehmen, wäre es der fünftteuerste Transfer der Geschichte.

Neymar (222 Millionen), Kylian Mbappe (180 Millionen), Philippe Coutinho (120 plus bis zu 40 Millionen in Zusatzzahlungen) und Ousmane Dembele (105 plus bis zu 45 Millionen in Zusatzzahlungen) kosteten noch mehr.

Felix unterzeichnete 2016 einen Vertrag bei Benfica, kam zuerst in der B-Mannschaft zum Einsatz. Im Winter 2017 verlängerte er seinen Kontrakt bei den Portugiesen bis 2022. Im Jänner 2019 schaffte er schließlich den Durchbruch bei Benfica und erzielte in 19 Spielen 13 Tore.