Nico Schulz (14) erzielten den entscheidenden Treffer © GEPA pictures

Es war nicht klar, wie Deutschland in die EM-Qualifikation starten wird. Die Leistungen waren nicht gut, bei der WM schied die DFB-Elf früh aus und der Test gegen Serbien am Donnerstag war auch nicht wirklich gut, nur 1:1.

Mit den Niederlanden hatte Deutschland gleich den unangenehmsten Gegner vor der Brust, ausgerechnet auswärts. Der Umbruch, in dem sich die DFB-Elf nämlich gerade befindet, hat in Holland schon früher begonnen. Dementsprechend ist die Mannschaft um Innenverteidiger Virgil van Dijk schon weiter.

Davon war aber in den ersten 45 Minuten nichts zu bemerken. Deutschland spielte gut, war die klar bessere Mannschaft und führte nicht unverdient 2:0. Leroy Sane und Serge Gnabry - also zwei der neuen Generation - machten die Tore.

Die Niederlande steckte aber nicht auf, schlug nach der Pause zurück. De Ligt erzielte gleich nach Wiederbeginn den Anschlusstreffer, Depay dann in der 63. Minute den Ausgleich. Es entwickelte sich eine gefällige Partie, in der Jogi Löw Marco Reus und Ilkay Gündogan von der Bank bringen konnte. Die beiden Wechselspieler waren es, die Nico Schulz in der letzten Minute bedienten - Schulz traf.