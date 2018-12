Facebook

Wer ist der echte Ronaldinho? Es ist der Herr rechts © TWITTER/DEPORTESGMV

Erst im Jänner des heurigen Jahres hat Ronaldinho seine Karriere beendet, dennoch ist der ehemalige Superstar vor allem in der Halle noch häufig im Einsatz und bringt dort seine Gegner an den Rand der Verzweiflung - so wie am vergangenen Sonntag in Sao Paulo.

Das Match wurde von Falcao und Denilson veranstaltet und war ein großer Erfolg, über 10.000 Fans sollen dem Spektakel beigewohnt haben. Doch eigentlich meidet Ronaldinho zurzeit öffentliche Auftritte.

Alvo da Justiça, Ronaldinho dribla imprensa e fãs em São Paulo https://t.co/gPv6H4YJNa pic.twitter.com/nXXC358Rr2 — A Província do Pará (@aprovinciadopa) 10. Dezember 2018

Der Hintergrund: Der Ausnahmekönner, der etwa bei Barcelona oder AC Mailand gezaubert hat, wurde mit seinem Bruder Assis wegen eines illegalen Baus in einem Naturschutzgebiet zu einer Geldstrafe von rund 2 Millionen Euro verurteilt, die sie bislang noch nicht beglichen haben sollen. Ihre Pässe sollen deswegen eingezogen und mehrere Luxuskarossen beschlagnahmt worden sein. Ronaldinho hat jüngst erst selbst erklärt, pleite zu sein. Laut brasilianischen Medien soll der zweifache Weltfußballer nur noch fünf Euro auf seinem Konto haben.

Ronaldinho cantou pra gente, sim! pic.twitter.com/rEOrxhOtg7 — Beatriz Consolin (@biaconsolin) 9. Dezember 2018

Um seine Fans dennoch halbwegs zufriedenstellen zu können, setzt Ronaldinho auf einen Doppelgänger - so auch in Sao Paulo. Während das Original direkt nach dem Hallenmatch das Weite gesucht hat, unterhielt sich sein Ebenbild noch mit den Fans und sang mit ihnen, gab fleißig Autogramme und stand für Selfies parat.

Dass es Ronaldinho noch immer drauf hat, zeige dieses Videos: