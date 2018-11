Nach Beschimpfungen Jetzt wird die Ribery-Affäre zur Chefsache

Es soll nun nach den Vorkommnissen ein Gespräch in dieser Woche stattfinden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Franck Ribery © APA

Beim FC Bayern geht es weiter rund. Nach dem Topspiel zwischen Dortmund und Bayern München (3:2) geriet Bayern-Star Franck Ribery mit einem französischen Journalisten aneinander. Wie sport.de berichtet soll sich nun FCB-Präsident Uli Hoeneß persönlich der Sache annehmen. "Franck Ribéry hat Patrick Guillou beschimpft und ihn körperlich angegriffen", bestätigte Guillous Sender "BeIN Sports" inzwischen den Vorfall.

Zuvor hatte Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic gegenüber "Bild" erklärt, dass Ribéry seinerseits die Führungsriege über die Geschehnisse informiert habe und man mit Guillou noch am Samstagabend vereinbart habe, die Angelegenheit bei einem persönlichen Treffen aus der Welt zu schaffen. Wie die "Bild" berichtet, soll besagtes Gespräch noch in dieser Woche stattfinden. Neben Ribéry und Guillou sollen Hoeneß und Salihamidzic anwesend sein. Erst im Anschluss an das Treffen werde entschieden, ob Ribéry eine Strafe fürchten müsse.