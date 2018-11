Superstar pleite?Ronaldinho soll nur noch sechs Euro auf dem Konto haben

Facebook

Ronaldinho jonglierte mit dem Ball, beim Geld hörte sich nun der Spaß auf © GEPA pictures

Er hat unter den Fans Begeisterungsstürme ausgelöst, mit seinen technischen Gustostückerln und seinen Toren. Brasiliens ehemaliger Fußball-Superstar Ronaldinho hat gezaubert. Doch beim Geld endet offenbar die Magie des 97-fachen Teamkickers, der unter anderem bei Milan, Paris St. Germain und vor allem beim FC Barcelona aufgeigte.

Laut spanischen Medien hat der heute 38-Jährige auf allen seinen Konten zusammengerechnet gerade noch ein Guthaben von umgerechnet sechs Euro. Zudem wurde ihm, wie Marca berichtet, der Pass abgenommen, weil er eine Schuld von zwei Millionen Euro nicht begleichen konnte.

Der Hintergrund: Ronaldinho hat auf in seiner Heimat eine Zuckermühle errichten lassen, allerdings in einem Naturschutzgebiet, das führte zu dieser hohen Strafe. Allerdings dürften die Geldsorgen bald ein Ende haben, denn ein kürzlich mit Nike ausgehandelter Deal soll dem Brasilianer enorme Einkünfte bescheren. In den vergangenen zwei Wochen war Ronaldinho zu Werbezwecken nach China und Japan gereist.