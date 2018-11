Facebook

Hier will Valentin Gheorghe das Tor klauen © SCREENSHOT/DAZN

3:0 führte der CFR Cluj bereits im rumänischen Cup - doch Astra Giurgiu gab nicht auf und kämpfte sich noch in die Verlängerung, in der die Gäste durch ein Eigentor sogar erstmals in Führung gingen.

Diese hielt die Elf von Gheorghe Multescu und hätte das Spiel in der 2. Minute der Nachspielzeit endgültig für sich entscheiden können. Hätte! Denn Laurentiu Bus schießt auf das verwaiste Tor und will bereits jubelnd abdrehen, doch sein Teamkollege Valentin Gheorghe wollte ihm den sicheren Treffer noch klauen und schießt den Ball seinerseits von der Torlinie aus ins Netz. Allerdings aus Abseitsposition.

Letzlich blieb es beim 4:3 und dem damit verbundenen Aufstieg von Giurgiu, wir können uns aber vorstellen, dass es zwischen den beiden dennoch zu einer kleinen Aussprache nach Schlusspfiff gekommen ist.

Hier sehen Sie die unglaubliche Szene: