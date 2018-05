DFB-Goalie Manuel Neuer war bei einem internen Testspiel in Eppan im Einsatz. Am Samstag folgt in Klagenfurt das für ihn entscheidende Probespiel.

Probt in Eppan: Manuel Neuer © (c) APA/AFP/MIGUEL MEDINA (MIGUEL MEDINA)

Manuel Neuer ist in einem Testspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die U20-Auswahl des DFB eine halbe Stunde im Einsatz gewesen. Der 32-jährige Torhüter wechselte sich am Montag in Eppan mit Marc-Andre ter Stegen ab. Beide spielten in dem Test unter Ausschluss der Öffentlichkeit, den das A-Team mit 7:1 gewann, je eine Halbzeit, teilte der Verband mit.

Der ultimative Test für Neuer folgt am Samstag mit dem

Länderspiel in Klagenfurt gegen Österreich. Dies hatten die Verantwortlichen um DFB-Chefcoach Joachim Löw und Tormanntrainer Andreas Köpke zur Bedingung gemacht, damit der Kapitän am 4. Juni in den endgültigen WM-Kader berufen werden kann. Löw muss aus dem

aktuell 27-köpfigen Aufgebot noch einen Torhüter und drei

Feldspieler streichen.