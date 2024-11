Sachen gibt‘s. Nachdem Piacenza Calcio in der vierthöchsten italienischen Liga am Wochenende gegen San Marino verloren hat, wurde am Dienstagmorgen Trainer Carmine Parlato entlassen. Dessen Nachfolger stand sofort parat – so wurde Simone Bentivoglio als neuer Coach des ehemaligen Serie-A-Klubs (zuletzt 2002/03) vorgestellt.

Am Dienstagnachmittag leitete der 39-Jährige auch das erste Training, wurde dann aber wieder vor die Tür gesetzt. Der Grund: Die Piacenza-Fans protestierten gegen die Verpflichtung Bentivoglios, weil dieser 2011 in einen Wettskandal verwickelt war. Präsident Marco Polenghi knickt ein und entlässt den Coach nach wenigen Stunden wieder.

Und jetzt kommt‘s: Am Dienstagabend wurde bereits der nächste Coach vorgestellt. Und das war ein alter Bekannter: Stefano Rossi, der erst im Oktober entlassen worden war. Immerhin feierte der 53-Jährige am Tag darauf in der Coppa Italia der Serie D gegen Villa Valle einen 2:1-Sieg. Bleibt abzuwarten, wie lange er sich diesmal halten kann.