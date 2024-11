Es war eine Zeit zwischen Hoffen und Bangen, doch nun hat Marco Angulo den Kampf verloren. 35 Tage nach einem schweren Verkehrsunfall ist der zweifache Nationalteamspieler der ecuadorianischen Fußball-Elf an den Folgen seiner schweren Kopfverletzungen gestorben. Bereits am Tag des Unfalls in der Hauptstadt Quito war ein anderer Fußballer, der 22-jährige Roberto Cabezas, gestorben. Der gleichaltrige Angulo, der mehrfach operiert und dann ins künstliche Koma versetzt worden war, saß als Beifahrer im Auto.

Für Angulo, der früh als großes Talent galt und zuletzt für LDU Quito spielte, war es bereits der zweite schwere Autounfall, an dem er beteiligt war. 2022 kam sein Cousin bei einem Horror-Crash in der Stadt Guayaquil ums Leben, Angulo saß ebenfalls mit im Auto.