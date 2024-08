Premier League und La Liga laufen, die Deutsche Bundesliga steht in den Startlöchern, im Europacup geht es langsam aber sicher ans Eingemachte. In zwei Wochen steht fest, wer in welchem Bewerb – Champions League, Europa League und Conference League – vertreten ist. Und damit sind die besten Fußballer der Welt nach der kurzen EM-Pause wieder im Einsatz. Und es steht den Stars wieder eine lange Saison bevor.

Julián Álvarez, Mittelstürmer von Atletico Madrid, bestritt in der Vorsaison für Manchester City und Argentinien 53 Pflichtspiele, Declan Rice kam für Arsenal und England auf so viele Einsätze, Luis Diaz für Liverpool und Kolumbien. Joachim Andersen, Innenverteidiger von Crystal Palace, stand in der Vorsaison 4542 Pflichtspielminuten für seinen Klub und Dänemark auf dem Rasen – mehr als jeder andere Feldspieler in Europa. Absoluter internationaler Spitzenreiter: Jordan Pickford, Torhüter von Everton und England, mit 4680 Minuten in 52 Spielen.

Ein Nationalteam-Bewerb, wie die Europameisterschaft in Deutschland, bleibt Jan Oblak (4545 Minuten), Rice (4520 Minuten) oder Virgil van Dijk (4501 Minuten) zwar erspart. Um in der Champions League oder Europa League erfolgreich zu sein, sind aufgrund der neuen Ligen-Regelung aber zumindest zwei weitere Spiele nötig. Es können bei nicht ganz optimalem Verlauf aber auch vier zusätzliche Spiele sein.

Real Madrid schickt Spieler auf Urlaub

Real Madrid ergreift in diesem Zusammenhang eine Maßnahme, die bislang nicht für möglich gehalten wurde. Nach dem Triumph im UEFA-Super-Cup sind die Madrilenen nämlich auch noch in der Meisterschaft (zum Auftakt 1:1 bei Mallorca), im Cup, in der Champions League, im spanischen Supercup, dem FIFA Intercontinental-Cup und der Club-WM engagiert. Schlicht und ergreifend zu viele Spiele, um die Fitness der Spieler eine ganze Saison lang zu gewährleisten. „Die Spieler brauchen Pause“, sagt Real-Trainer Carlo Ancelotti. „Wir denken daran, einzelnen Spielern kurze Ferien während der Saison zu geben. So eine Woche, in der der Spieler bei seiner Familie bleiben kann, besonders Internationale. Sie bekommen sonst während des Spieljahres nicht einmal einen freien Tag“, erklärt der Italiener. Die Vergabe der freien Tage soll nach Rücksprache mit der medizinischen Abteilung sowie in Anbetracht der körperlichen Verfassung der Spieler erfolgen.

Der Hintergedanke: Die Klub-WM findet in Nordamerika statt und verlängert die Saison, die Saison 2025/2026 wird aufgrund der Weltmeisterschaft wohl früher beginnen. Die Sommerpause 2025 wird demnach kürzer ausfallen als ohnehin üblich.