Mehr als 36 Jahre nach seinem Tod wird der US-amerikanische Schriftsteller James Baldwin von Google geehrt. Das Gesicht des Autors und Bürgerrechtlers ziert am heutigen 1. Februar die Suchleiste. James Arthur Baldwin gehörte zu den bedeutendsten Schriftstellern des 20. Jahrhunderts und behandelte viele Themen, die in der heutigen Zeit vielleicht eine noch größer Rolle spielen als damals.

Am heutigen 1. Februar ehrt Google den amerikanischen Autor und Bürgerrechtsaktivisten James Baldwin mit einem Doodle © Google

Baldwin hatte sich in seinen Schriften unter anderem mit den Themen Rassismus und Sexualität auseinandergesetzt. Seine Erzählungen sind berühmt für den persönlichen Stil, in dem Fragen der Identität von Schwarzen und Homosexuellen und damit verbundener sozialer und psychologischer Druck zur Sprache kommen, lange bevor die soziale, kulturelle oder politische Gleichstellung dieser Gruppen erkämpft wurde.

Baldwin wird ausgerechnet am 1. Februar gewürdigt, da heute vor 26 Jahren seine Sammlung „James Baldwin: Gesammelte Werke“ veröffentlicht wurde. Außerdem fällt seine Ehrung in den Black History Month, in dessen Rahmen Google schon seit mehreren Jahren immer wieder mit bedeutende Menschen mit dunkler Hautfarbe ehrt.