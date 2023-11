In einer erschütternden Tragödie wurden am Dienstag zwei Lehrer und Gewerkschafter während einer regierungskritischen Demonstration auf dem Pan-American Highway in Chame erschossen. Die Opfer gehörten zu einer Gruppe, die die Straße blockierte, als ein bewaffneter Autofahrer die Menge bedrohte und schließlich das Feuer eröffnete. Ein Video von Augenzeugen dokumentiert den bedrohlichen Austausch zwischen dem Angreifer und den Umweltaktivisten, der in einem tödlichen Schuss resultierte und einen weiteren Demonstranten verletzte.

Die panamaische Polizei hat den mutmaßlichen Täter, einen 77-jährigen Doppelstaatsbürger der USA und Panamas, am Tatort festgenommen. Der Mann, ein emeritierter Rechtsprofessor und Anwalt, wurde in den sozialen Medien rasch identifiziert, bevor die Behörden offizielle Informationen preisgaben.

Klimaproteste führten zu erheblichen wirtschaftlichen Schaden

Die anhaltenden Proteste in Panama richten sich gegen einen neuen Vertrag mit dem kanadischen Bergbauunternehmen First Quantum Minerals, der von der Regierung unterstützt wird. Die Straßensperren, errichtet von Klimaaktivisten, haben zu erheblichen wirtschaftlichen Verlusten geführt, die täglich auf bis zu 80 Millionen Dollar geschätzt werden. Schulen blieben über eine Woche geschlossen und mehr als 150.000 Arzttermine wurden abgesagt.

Trotz Appellen der Behörden, die Proteste zu beenden, haben Bauarbeiter- und Lehrergewerkschaften angekündigt, weiter zu demonstrieren, bis der Vertrag mit First Quantum annulliert wird. Der umstrittene Vertrag, der dem Unternehmen ein 20-jähriges Schürfrecht mit der Möglichkeit einer weiteren 20-jährigen Verlängerung gewährt, wurde von der Regierung am 20. Oktober unterzeichnet. Die Behauptung, dass der neue Vertrag bessere Bedingungen bietet als der vorherige, wird von Kritikern bestritten.