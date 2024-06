Jetzt geht es los für Österreich. Doch zu versuchen, das Auftaktspiel bei einer Euro gegen einen der Mitfavoriten auf den Titel als „normal“ zu deklarieren, wäre der falsche Ansatz. Es ist alles andere als normal. Und für mich ganz wichtig: Außergewöhnliches darf und muss im Fußball auch außergewöhnlich bleiben. Natürlich herrscht vor so einem Spiel eine andere Art der Nervosität. Doch genau das kann nochmal eine Leistungssteigerung ermöglichen. Die Möglichkeit, über sich hinauszuwachsen, bringt so eine Konstellation auf jeden Fall mit sich. Wichtig ist dabei nur, dass Normalität im Ablauf vor dem Spiel stattfindet, hier sowohl individuell als auch als Mannschaft seine Routinen in der Spielvorbereitung und beim Aufwärmen zu behalten.