Um 17.30 hätte der FC Midtjylland in Graz das Abschlusstraining machen sollen - davor die Pressekonferenz abhalten. Die Dänen hatten aber massive Probleme mit der Anreise. Sie haben den Slot beim Abflug in Dänemark verpasst. Die obligatorische Pressekonferenz fiel demnach aus. Grund für die Verspätung: Aufgrund eines technischen Problems an einer Tür des Charterfliegers musste das Flugzeug getauscht werden.