Regen ist angesagt am Donnerstagabend in Banja Luka. Hier findet das vierte Spiel des LASK in der Conference League, die seit dieser Saison im Ligaformat ausgetragen wird, statt. Es ist ein wichtiges für die Elf von Markus Schopp. Nach bisher drei gespielten Partien, stehen die Linzer, die nach drei Spielen nur zwei Zähler vorweisen können, auf Rang 30. Das ist deutlich unter den Erwartungen, haben sie sich doch den Aufstieg als Ziel gesetzt. So früh in der Saison kann man zwar noch nicht von einem Krisenzustand sprechen, jedoch müssen die Linzer gegen Banja Luka punkten, um den Anschluss an die Play-off-Plätze nicht zu verlieren.

Anders sieht es für den LASK in der heimischen Bundesliga aus. Dort haben die Oberösterreicher mit Markus Schopp nach schlechtem Saisonstart zu alter Stärke zurückgefunden. Die letzten beiden Auswärtsspiele konnten allesamt gewonnen werden. Darunter auch ein Last-Minute-Erfolg über ein formschwaches Salzburg. ,,Es war nicht unser bestes Spiel. Wir haben einiges vermissen lassen. Am Ende waren wir glücklicher Sieger“, so Schopp. Selbstvertrauen sollten die Linzer aus dem Auswärtsduell mit Salzburg aber trotzdem mitgenommen haben.

Markus Schopp will mit dem LASK zurück in die Erfolgsspur © APA / Expa/reinhard Eisenbauer

Schopp, der den LASK am 14. September als Nachfolger von Thomas Darasz übernahm, konnte die Stahlstädter in der Bundesliga wieder zurück in die obere Hälfte der Tabelle führen. Ob das auch in der Conference League so geschehen wird, muss sich erst zeigen. Das Duell am Donnerstag könnte dabei aber eine wichtige Rolle spielen. FK Borac Banja Luka, wie der aus dem Norden von Bosnien und Herzegowina stammende Verein mit vollem Namen heißt, liegt in der Conference League auf Rang 19 und damit in den Play-off-Plätzen.

Die 225.000 Einwohner Stadt hat mit dem FK Borac eine landesweit erfolgreiche Mannschaft. Seit der Spaltung Jugoslawiens gewannen die Bosnier dreimal die Meisterschaft und einmal den Pokal. Auch in der aktuellen Saison liegen sie mit drei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Zrinjski Mostar auf dem dritten Tabellenplatz. Es bleibt also spannend, ob der LASK in einem bedeutenden Spiel gegen Banja Luka die sieglose Serie beendet und in die Play-off-Plätze vorstoßen kann.