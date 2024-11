So überraschend die schwachen Leistungen der Salzburger in den vergangenen Wochen waren, so überraschend war der starke Auftritt beim 3:1-Sieg in der Champions League auswärts in Rotterdam. Die „Bullen“ haben gegen die Niederländer alle Tugenden auf den Platz gebracht, die in den Wochen zuvor vermisst wurden. „Diesmal hat man gesehen, dass wir wirklich als Mannschaft aufgetreten sind. Wir waren kompakt, haben das gut gemacht und verdiente drei Punkte geholt“, sagte Abwehrspieler Samson Baidoo.

Trainer Pep Lijnders lobte den Auftritt seines Teams bei Feyenoord. „Wir haben aggressiv, klug und in den richtigen Zonen verteidigt“, sagte der Coach beim Gastspiel in seiner Heimat. Österreichs Rotterdam-Legionär Gernot Trauner ärgerte sich. „Wir haben Intensität und Energie vermissen lassen. Da war uns Salzburg in gewissen Punkten überlegen. Wir haben sie nicht unterschätzt, sie haben ihren Matchplan hundertprozentig auf den Platz gebracht.“ Stürmer Karim Konate glänzte im „De Kuip“-Stadion mit einem Doppelpack, Daouda Guindos sorgte für den 3:1-Schlusspunkt. „Wir haben geschafft, dass es im Stadion still wurde. Das ist hier nicht leicht“, sagte Lijnders, der vor der Partie noch vor der gewaltigen Atmosphäre der 50.000 Feyenoord-Fans gewarnt hatte.

Eine Last abgefallen

Mit den ersten drei Punkten in der Ligaphase der Königsklasse ist beim österreichischen Vizemeister eine Last abgefallen. Wohl wissend, dass die nächsten Partien nicht einfacher werden. Leverkusen, Paris Saint-Germain, Real Madrid und Atletico Madrid heißen die vier abschließenden Gegner für die Salzburger. Der zuletzt wie Lijnders in der Kritik gestandene Sportdirektor Bernhard Seonbuchner atmete auf. „Es ist natürlich keine einfache Zeit. Umso schöner ist es, wenn der Knoten platzt. Wir haben auch vorher schon gute Leistungen gebracht, aber nicht zusammenhängend über 90 Minuten wie diesmal. Daraus nehmen wir viel Kraft mit.“

Kraft, die auch in der Meisterschaft notwendig sein wird. Dort liegen die „Bullen“ – bei zwei Spielen weniger – bereits acht Zähler hinter Spitzenreiter Sturm und wollen den Abstand nicht zu groß werden lassen. Am Sonntag gastiert Salzburg bei Blau-Weiß Linz, das erste Saisonduell haben die Salzburger mit 5:1 klar für sich entschieden. Übrigens: Die Nachtragspartien der Salzburger gegen Hartberg und Austria Klagenfurt finden am 4. und 14. Dezember statt.