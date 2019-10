Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Thomas Vanek - der Größte, den das österreichische Eishockey jemals hervorgebracht hat © NHLI via Getty Images

In der NHL herrscht eine akkurate Kleidervorschrift. Die Uniformen auf dem Eis lassen ohnehin keine Diskussionen zu. An Spieltagen ist aber ebenfalls Eleganz gefragt. Anzug, Hemd, Krawatte – Extrovertierte greifen zur Fliege. Ab sofort haben also nicht Stöcke und Kufen der Eis-Artisten Hochsaison, sondern auch Nadel und Zwirn der Schneider. Maßanfertigungen geschehen jedoch nicht aus Dekadenz. Die muskelbepackten Kolosse haben den ganzen Sommer über an ihrer Körpermasse gearbeitet. Vorsorglich. Denn wenn der Grunddurchgang zu Ende ist, sind sie um fast zehn Kilogramm leichter.