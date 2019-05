Drei WM-Niederlagen schmerzen, aber es gibt keinen Grund zum Jammern. So hart es klingt: Österreich liegt im Plan. Die entscheidenden Partien stehen erst bevor: Norwegen und Italien.

Österreichs Torhüter David Kickert gab bisher seine Empfehlung ab, auch in den Schlüsselspielen das Tor zu hüten © GEPA pictures

Eigentlich hat Teamchef Roger Bader immer sein kleines „Büchli“ zur Hand. Egal, wo der Schweizer ist, es werden die wichtigsten Notizen darin vermerkt. Oft schreibt er bei einem Kaffee seine Gedanken nieder oder was ihn bewegt. In Bratislava kam er zu einem Termin mit österreichischen Journalisten ohne dieses „Büchli“. Vielleicht weil die drei Niederlagen nicht so viel Kopfzerbrechen bereiten dürften. Bader sagt immer, ihn beschäftigten nur Dinge, die er beeinflussen könne.

