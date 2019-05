Teamchef Roger Bader hat alles minutiös durchgeplant. So spionierte Markus Peintner den rot-weiß-roten Auftaktgegner Lettland aus. Vor diesem wichtigen Spiel gewährte er Einblicke, worauf es ankommen wird.

Torhüter Elvis Merzlikins war schon öfters ein sicherer Rückhalt für die Letten © (c) GEPA pictures/ Andreas Pranter

Vor einem Jahr stand nicht einmal zur Debatte, wie Österreichs Ziel bei der WM in Kopenhagen lauten muss. "Klassenerhalt" war das einzige Wort, welches damals zu hören gewesen war. Mittlerweile vermeidet man dieses weitestgehend. Nicht etwa aus Resignation. Sondern weil sich insgeheim mehr erhofft wird. Die Vorzeichen sind zumindest kein Nachteil: Teamchef Roger Bader bastelt seit Wochen an seinem Kader, und schreckte nicht davor zurück, die Cracks an ihre körperlichen Grenzen zu bringen. Ohne körperliche Fitness sagt er, seien seine taktischen Vorgaben nicht umsetzbar.

