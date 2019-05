Kleine Zeitung +

Eishockey-WM beginnt Alexander Owetschkin ist Putins Mann in Bratislava

In der Slowakei startet am Freitag die Eishockey-A-WM. Mit dabei ist Russlands Alexander Owetschkin, als einer von vielen Top-Stars der "Sbornaja". Doch auch die Schweden treten mit einer glamourösen Truppe an.