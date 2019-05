Einen Tag vor Beginn der Eishockey-WM in der Slowakei haben städtische Verkehrsbedienstete am Donnerstag einen Warnstreik abgehalten.

© APA/HERBERT NEUBAUER

Einen Tag vor Beginn der Eishockey-WM in der Slowakei haben städtische Verkehrsbedienstete am Donnerstag einen Warnstreik abgehalten. In Kosice legten sie am Vormittag für zwei Stunden die Arbeit nieder. 97 Prozent der Straßenbahnen und Autobusse des Stadtverkehrs hätten in dieser Zeit stillgestanden, teilten Gewerkschaftsvertreter der Nachrichtenagentur TASR mit.

Sie schlossen nicht aus, dass es auch während der WM weitere Streiks gibt, falls die Verkehrsbetriebe kein Entgegenkommen zeigen. Im zweiten WM-Austragungsort Bratislava, wo Österreich spielt, seien ebenfalls Streiks möglich.

Die Gewerkschafter fordern eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen sowie eine zehnprozentige Gehaltserhöhung noch in diesem Jahr und weitere acht Prozent im kommenden Jahr. Die Stadtverwaltung von Kosice kritisierte den Streik als "ungesetzlich".

