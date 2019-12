Mit einem ungefährdeten und völlig verdienten 3:1-Sieg bei den Dornbirner Bulldogs fuhren die Villacher Adler nach drei Niederlagen in Serie wieder einen Sieg ein.

Miika Lahti traf in Dornbrin zur 2:1-Führung © (c) GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Schon vom Eröffnungsbully weg hatten die Villacher Adler bei den Dornbirner Bulldogs alles im Griff. Ihre Überlegenheit alleine im ersten Drittel spiegelte auch die Statistik eindeutig wider. Während die Heimischen nur zwei Schüsse auf das Tor von Brandon Maxwell abgaben, feuerte der VSV neun Mal auf das Gehäuse der Vorarlberger. Doch Goalie Juha Järvenpää konnte seinen Kasten sauber halten. Die größte Chance vergab Anton Karlsson in der achten Spielminute, er scheiterte nach einem Alleingang am Dornbirner Schlussmann. Wie schon in den letzten Wochen haderten die Blau-Weißen auch diesmal mit ihrer Chancenauswertung. Zumindest bis zur 25. Minute.