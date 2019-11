Fehervar - VSV In Fehervar beginnt Villachs Auswärtsserie

Facebook

Die VSV-Fans müssen bis 22. November auf das nächste Heimspiel warten © (c) GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Für die Villacher Adler geht es nach der Nationalteam-Pause mit einem anstrengenden und auch richtungsweisenden Roadtrip weiter. Ehe es am Wochenende zu den Capitals und nach Linz geht, macht bereits heute das Spiel in Fehervar den Anfang. Bereits gestern zu Mittag ist die Mannschaft in Richtung Ungarn aufgebrochen. Mit im Bus waren nicht nur die drei Teamspieler Martin Ulmer, Patrick Spannring und Bernd Wolf, sondern auch Ville Korhonen. Ursprünglich war das Gastspiel des Bjorkstrand-Ersatzes nur für die letzten beiden Spiele vor dem Break geplant gewesen, nun entschieden sich die Villacher aber dafür, den Finnen auch noch in Ungarn einzusetzen. Am Freitag soll Patrick Bjorkstrand, der schon das Mannschaftstraining aufgenommen hat, dann wieder einsatzbereit sein. Nico Brunner wird dem Trainer bekanntlich noch mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen.



Die Ungarn legten vor dem International Break eine beeindruckende Serie hin, gewannen vier der letzten fünf Spiele. Die Siege gegen den KAC und in Salzburg sollten für die Blau-Weißen also Warnung genug sein. „Fehervar ist ein sehr gutes Team und vor allem für uns ein direkter Konkurrent um einen Play-off-Platz. Wir haben uns in den vergangenen Jahren in Ungarn immer schwergetan, deshalb müssen wir von Anfang an bereit sein und so wie zuletzt im Derby mit großer Laufbereitschaft den Gegner unter Druck setzen. Wenn wir in das Play-off wollen, dann müssen wir gerade gegen die direkten Konkurrenten siegen“, bringt Sportvorstand Gerald Rauchenwald die Situation auf den Punkt.



Das erste Duell konnten die Adler vor heimischer Kulisse klar mit 3:1 für sich entscheiden. Mittlerweile hat sich das Team des finnischen Ex-VSV-Trainers Hannu Järvenpää aber eingespielt. Besonders die Neuzugänge Andrew Yogan und Scott Timmins gilt es zu neutralisieren. Die beiden Imports erzielten schon zehn bzw. sechs Tore für die Ungarn und damit fast die Hälfte aller Treffer ihres Teams.



Die Adler wollen so viele Punkte wie möglich aus den drei Auswärtsspielen mitnehmen, orientieren sich nach oben. „Wir müssen auch auswärts jene Mentalität an den Tag legen, die uns bisher zu Hause ausgezeichnet hat. Das ist wichtig, wenn wir über den Strich kommen wollen“, weiß auch Stürmer Martin Ulmer, der im ersten Duell Ex-Linz-Goalie Mike Ouzas gleich zwei Mal bezwingen konnte.