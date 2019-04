Facebook

Jyrki Aho © (c) GEPA pictures/ Christian Ort

Der VSV legte heute einen wichtigen Grundstein für eine sportlich erfolgreiche nächste Saison und verpflichtete Jyrki Aho als neuen Headcoach. Mit dem Engagement von Aho ist es gelungen, einen international profilierten Experten in die Draustadt zu lotsen. Der 44-jährige Finne aus Jyväskylä, in seiner aktiven Zeit als Spieler als Verteidiger tätig, kann auf sechs Jahre an Headcoach-Erfahrung in der höchsten finnischen Liga (JYP Jyväskylä, Espoo Blues, Porin Ässät) verweisen. Zuletzt war er Assistant Coach bei Kunlun Red Star in der KHL. Der Vertrag mit Aho läuft vorerst für ein Jahr. Aho selbst ist über die EBEL und den Verein sehr gut informiert und brennt auf die Aufgabe in Villach.