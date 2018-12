Facebook

Hans Winkler (links) ist nicht mehr beim VSV © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Matic Klansek)

Das Wirken von Hans Winkler im beim EC Panaceo VSV ist beendet. Der Nachwuchskoordinator der Adler wurde seines Amtes enthoben. Winkler bedankte sich nämlich schon bei Weggefährten am Spieler- und Trainersektor des VSV.

Der Villacher Winkler kehrte nach einem Engagement als Jugend-Headcoach beim KAC (2005-2015) an die Drau zurück, wo er als Jugentrainer, Co-Trainer der Kampfmannschaft und Nachwuchsleiter tätig war. Von 2003 bis 2012 war er auch in verschiedenen ÖEHV-Altersklassen tätig.

Unstimmigkeiten gab es wohl schon früher in der Saison, schließlich trat er als Co-Trainer der Kampfmannschaft schon Mitte Dezember zurück und war bis jetzt noch bei den Jungadlern tätig. Ab dem Match der Adler in Znaim am 18. Dezember (4:2-Sieg, Anm.) war Winkler nicht mehr mit der EBEL-Truppe unterwegs. U16-Trainer Marco Pewal wurde bereits als Nachfolger gehandelt.

Es handelt sich dabei um die zweite Personalentscheidung binnen 24 Stunden, schon beim Derby in Klagenfurt war Rene Wild als neuer Koordinator nominiert worden.