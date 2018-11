In Villach wird das Klima rauer. Torhüter Dan Bakala steht in der Kritik. Heute kann er sich neu beweisen. Goumas spielt Powerplay.

In Znaim waren mindestens zwei VSV-Gegentore haltbar. Erste interne Kritik an Goalie Dan Bakala © GEPA pictures

Öffentliche Kritik ist nicht immer einem Verfassungsbruch gleichzusetzen. Auch wenn das einige beim FC Bayern gerne so sehen. Allerdings werden schnell die Augenbrauen hochgezogen, wenn der Tonfall nicht in zuckerwatte-ummantelte Floskeln verpackt wird. Der Zeitpunkt mag aus Villacher Sicht vor dem Duell gegen übermächtige Vienna Capitals nicht optimal gewählt sein. Aber was ist schon perfekt, wenn man ohnehin am Tabellenende steht.

