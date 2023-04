Sie sind nicht mehr KAC-Trainer. Das hat sich in den letzten Monaten bereits angekündigt. Welches Gefühl wiegt schwerer: Wehmut und Stolz oder doch Erleichterung?

Petri Matikainen: Es fühlt sich in erster Linie gut an. Es wurde die richtige Entscheidung für beide Seiten getroffen. Aber ich bin stolz, was ich hier zurücklassen konnte. Trainer des KAC zu sein ist keine einfache Aufgabe. Hier muss man gewinnen, die Erwartungshaltung ist hoch. Ich denke, dass ich einiges bewegen konnte. Auch, wie die Spieler über Eishockey denken, welche Einstellung sie haben - einfach, was es bedeutet, Eishockey-Spieler zu sein. Viele haben eine völlig neue Perspektive erhalten.

Wann war dieser eine Moment, als sie dachten: Das funktioniert nicht mehr?

Den gab es ehrlich gesagt gar nicht. Hinter mir liegen fünf Jahre bei ein- und denselben Klub - eine sehr lange Zeit. Es ist völlig normal, dass die Spieler in gewisser Art nicht mehr hören, was du sagst. Ich habe mich immer gefragt, wie ich es schaffe, dass die Message doch noch ankommt. Die Mannschaft hat sich großteils ja überhaupt nicht verändert. Also habe ich versucht, mich zu ändern, verschiedene Dinge ausprobiert, wie wir arbeiten und wie wir spielen. Aber wir haben damit nicht genug gewonnen. Es war Zeit für etwas Neues: Für mich, und für den KAC.

War das der Grund für das Ende?

Eine Kombination aus allem und wie bereits gesagt, ein Bestreben von beiden Seiten. Wir können uns alle in die Augen sehen, niemand muss etwas bereuen. Es gibt kein Bedauern.

Unterliefen ihnen Fehler, die sie so nicht mehr wiederholen würden?

Jeder macht Fehler. Natürlich auch ich. Aber meine Art des Coachings ist, dass ich die Dinge klar benenne. Ich sage, was ich fühle. Einige möchten es vielleicht ja andersherum hören. Das bin ich nicht. Ich glaube an meine Spieler, stelle mich vor sie, versuche Verbesserung herbeizuführen, Dinge zu analysieren.

Ihre Siegesquote als KAC-Trainer liegt bei über 60 Prozent. Welcher Moment bleibt in Erinnerung?

Ganz klar: Der zweite Meistertitel. 2021 war die Corona-Saison, unser Kader war weit entfernt von jenen der Konkurrenten. Doch es gab da diese Stimmung, dieses Feeling in der Mannschaft. Wir waren wie ein Wolfsrudel. Und dann gab es diese Siege gegen Leksand und Tappara in der Champions Hockey League. Das sind wirklich einzigartige Erinnerungen. Einem Trainer bleiben aber noch mehr die Spieler im Gedächtnis, die als Leader aufgetreten sind.

Niemand vor ihnen hätte es gewagt, Imports auf die Tribüne zu setzen. Mit Nick Petersen und Adam Comrie verbannten Sie zwei Protagonisten, die wenige Monate zuvor den KAC zum Titel geschossen haben. Und David Fischer haben Sie später als Kapitän degradiert. . .

(unterbricht) . . .das war notwendig, ich musste ein Exempel statuieren. Comrie und Petersen haben nicht das gemacht, was ich von ihnen gefordert hatte. Das war am Beginn der Saison, viele hatten noch den Meistertitel im Hinterkopf. Das war den Spielern eine Lehre, sie haben es herausgefordert. Nun wussten sie: Der Typ meint es ernst. Ich musste allen zeigen, wer der Boss ist.

In Klagenfurt reden viele über den KAC. Und am liebsten beim KAC mit. Auch unter Ihrer Führung?

Nie. Weder vom Vorstand, noch vom General Manager. Man ließ mich arbeiten, ich durfte meine eigenen Entscheidungen treffen. Allerdings hätte ich auch nicht auf andere gehört.

Die Kärntner Mentalität könnte einen Finnen herausfordern, oder?

Ich hatte immer Spaß, es war schön hier. Aber klar, wenn ich Freizeit brauche, setze ich mich nicht in ein Cafe, zum Mittagessen in die Stadt oder gehe auf ein Bier. Ich zeige mich nicht so gerne, das bin ich nicht. Ich interessiere mich für die Natur, höre mir Podcasts an, über das Leben draußen. Das finde ich irrsinnig schön. Aber ich war nicht hier, um neue Freunde kennenzulernen.

Pilloni sagte irgendwann, sie könnten den Job mit zwei Meistertitel in fünf Jahren eigentlich lockerer angehen, müssten nicht so verbissen sein. Hat er recht?

Ich bin eigentlich eh locker. Aber eben nicht, was meinen Job betrifft. Der KAC hat 24/7 meine Aufmerksamkeit bekommen. Wenn nicht im Büro, war ich in Gedanken beim Klub. Jetzt wird sich das ändern. Ich werde öfters in die Sauna gehen und vielleicht sogar mit meinen Freunden über Eishockey reden. Aber eben anders.

Wie haben Sie sich von ihrer Mannschaft verabschiedet?

Per Whatsapp. Es ist nicht leicht für mich. Mit einigen habe ich mich ausgesprochen, mit anderen nicht. Für meine Spieler möchte ich nicht nur Trainer, sondern ein Freund bleiben. Wenn mich jemand nicht mag, ist das nicht mein Problem.

Wie lange bleiben Sie noch in Klagenfurt?

Ich musste aufgrund dieses Themas länger hier bleiben, als geplant. Ich habe alles gepackt, bin also schon weg. Vielleicht konnte ich in der Stadt und im österreichischen Eishockey generell einen Abdruck, ein Vermächtnis hinterlassen, das positiv in Erinnerung bleibt.