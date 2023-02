Vor wenigen Tagen erst wurde Simeon Schwinger ins österreichische Nationalteam einberufen. Der 25-jährige Olten-Stürmer rückte anstelle von Schweiz-Legionär Benjamin Baumgartner ein. Er wird aber nach der Woche in Kopenhagen, wo die Mannschaft derzeit stationiert ist und am Freitag auf Norwegen trifft (19 Uhr), nicht in die zweite Schweizer Liga (Swiss League) zurückkehren. Schon vor zwei Jahren waren die Rotjacken an ihm interessiert. Nun ist der Transfer unter Dach und Fach - nur die offizielle Bestätigung steht noch aus.

Der KAC reagiert mit der Verpflichtung Schwingers auf die beispiellose Verletzungsmisere. Zuletzt erwischte es zusätzlich noch die nachträgliche Verstärkung Rihards Bukarts. Der Lette erlitt nach einem Zusammenprall im Duell gegen Asiago eine Beinverletzung. Und weil die Comebacks von Thomas Koch, Lukas Haudum, Thomas Vallant, Nick Petersen, Daniel Obersteiner, Finn Van Ee oder Maxi Preiml noch (teilweise lange) nicht spruchreif sind, haben sich die Klagenfurter nochmals verstärkt.

In den ICE-Saisonen 20/21 (5 Tore, 16 Assists) sowie 21/22 (9 Tore, 9 Assists) zeigte Schwinger bei Dornbirn durchaus ansprechende Leistungen. Wie viele Vorarlberger genoss er die Vorzüge der Ausbildung beim SC Reinthal (Schweiz). Später war er Dornbirner Kooperationsspieler und pendelte zwischen EBEL und Alps Hockey League (Bregenzerwald). Nach dem vorzeitigen Saisonende der Vorarlberger im Vorjahr verpflichteten ihn die Vienna Capitals. Bei Olten kam er auf zwei Treffer, fünf Assists bei lediglich 9:17 Minuten durchschnittlicher Eiszeit.

Fazit: Ob Schwinger die dringend benötigte Kreativität und Power für die Rotjacken-Offensive mitbringt? Zumindest wurde in diesem Fall einem rot-weiß-roten Akteur die Chance gegeben. Und gemessen an der Produktivität einiger KAC-Imports (die Messlatte liegt nicht allzu hoch), stellt Schwinger eine durchaus interessante Option dar. Möglicherweise auch für die Zukunft.