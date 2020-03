Gegen Linz liegt der KAC nun in der Viertelfinalserie mit 0:3 zurück. Jetzt kann nur ein kleines Wunder den Rotjacken helfen, aber dafür spielt die Mannschaft wohl nicht gut genug.

Jhonas Enroth, der in Match eins enttäuschte, steht heute wieder im KAC-Tor © APA/GERT EGGENBERGER

1. Drittel: Die Linzer zeigten in den ersten 10 Minuten wenig Respekt, attackierten die Klagenfurter schon in der eigenen Zone. Die Hausherrn wirkten nervös, fanden nur schwer in die Partie. Als die Klagenfurter durch Marcel Witting und Andrew Kozek zwei Großchancen vorfanden, zeigten die Linzer wie man ein Tor produziert. Nach einem Schuss von Raphael Wolf lässt Jhonas Enroth die Scheibe nach vorne abspritzen. Rick Schofield ließ sich die Möglichkeit nicht nehmen. Der Schock saß tief bei den Gastgebern, die danach völlig von der Rolle waren. Als Adam Comrie auf die Strafbank wanderte, schlug Linz im Powerplay zu. Marco Brucker war der Torschütze, Enroth sah wieder nicht besonders gut aus, es dauerte ewig, bis er von der rechten Ecke bis zur linken Ecke kam. Die beste Möglichkeit zum Anschluss fand Thomas Koch vor, aber sein Versuch prallte von der Stange zurück.