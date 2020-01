Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Marco Kasper und Maximilian Theirich © KK/Privat

Eishockey-Geschichte wird meistens abseits der großen Öffentlichkeit geschrieben. Wer weiß schon, wann Thomas Vanek zum allerersten Mal das Flugzeug in Richtung USA bestiegen hat. Oder wann Österreichs nächster NHL-Draft Marco Rossi das erste Mal in die Schweiz gefahren ist, um sich dort ausbilden zu lassen. Notiert ist hingegen, dass Marco Kasper am 18. Jänner 2020 sein erstes Spiel im Erwachsenen-Eishockey absolviert hat. Im zarten Alter von 15 Jahren.