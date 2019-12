Die momentan unglaublich tolle Form spielte der KAC auch bei seinem Gastspiel in Bozen aus. Die Rotjacken gewannen völlig verdient mit 3:0 und bauten die Siegesserie auf sechs Spiele aus. Und feierten den vierten Sieg in Serie ohne Gegentreffer.

Die Rotjacken erzielten in Bozen das 1:0 © GEPA pictures

Mit einer Serie von fünf gewonnenen Spielen reiste der KAC bereits am Samstag an, um diese in Südtirol weiter auszubauen. Was den Rotjacken auch in eindrucksvoller Manier gelang. Die Klagenfurter setzten sich verdient mit 3:0 durch und erhöhten die Anzahl der Siege auf sechs Stück hintereinander. Noch beeindruckender ist, wie lange das Team schon keinen Gegentreffer hinnehmen musste. Es sind bereits knapp 248 Minuten. Fast unfassbar ist, dass die Mannschaft die letzten vier Begegnungen keinen Treffer hinnehmen musste und in den letzten sechs Partien nur ein Tor kassierte.