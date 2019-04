Österreichs U18 bleibt drittklassig, Japan steigt in den B-Pool auf. Ein Kärntner Trio steht jedoch auf dem Sprung nach Nordamerika. Thimo Nickl und Fabian Hochegger könnten in der CHL landen.

Österreichs U18-Kapitän Thimo Nickl © (c) GEPA pictures/ Amir Beganovic

Österreichs U18-Eishockey-Nationalteam bleibt drittklassig. Wie bereits 2018 verpasste Team Austria trotz hochwertiger personeller Besetzung den Aufstieg in den B-Pool. Geschafft hat es bei der WM Division IB in Fehervar sensationellerweise Japan. Gescheitert ist die Truppe um Kapitän Thimo Nickl am späteren Turniersieger (2:3, damit die einzige AUT-Niederlage) und wohl auch an der eigenen Einstellung der rot-weiß-roten Akteure.

