Johannes Bischofberger will im Finale wieder jubeln © GEPA pictures

Die Spieler hatten das Wochenende frei, es war der Lohn für die vier Siege in Serie gegen die Graz 99ers. So nutzte zum Beispiel Tormann Lars Haugen diese Möglichkeit, um seine Frau Mariann und Sohn Magnus in der norwegischen Heimat zu besuchen. Nick Petersen machte mit Tochter Kayla und Freundin Abbey einen Abstecher nach Wien.

Rückkehr in Sicht

Intensiv an ihrem Comeback arbeiten Johannes Bischofberger und Marco Richter, die nach ihren Verletzungen Chancen haben, rechtzeitig fit zu werden für Finale eins am Sonntag. Bischofberger trainierte schon die gesamte vergangene Woche auf dem Eis mit der Mannschaft, beim Vorarlberger müsste sich eine Rückkehr auf alle Fälle für Finale eins ausgehen. Richter war bisher fast ausschließlich alleine auf dem Eis, aber der Wiener will unbedingt in der am Sonntag beginnenden Serie spielen. "Wenn ich von den Ärzten grünes Licht erhalte, will ich es auf alle Fälle probieren", sagt Richter.

Große Auswahl

Im vierten Match zwischen dem KAC und den Graz 99ers bekam Verteidiger Robin Gartner erstmals seit seinem Comeback wesentlich mehr Eiszeit. Dies könnte bedeuten, dass Patrick Harand wieder in den Angriff wechseln dürfte. Sollten Bischofberger und Richter fit werden, gibt es ein richtiges Gedränge in den Sturmlinien, denn auch Daniel Obersteiner und Ramon Schnetzer haben ihren Job im Halbfinale gut gemacht. Gut für Trainer Petri Matikainen, der dann fast aus dem Vollen schöpfen könnte.

