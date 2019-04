Facebook

Lars Haugen brachte die Graz 99ers zur Verzweiflung in der Halbfinalserie © (c) GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

"Finale, oho-oho, Finale, oho-oho-oho-oho", sangen die knapp 5000 KAC-Fans in der ausverkauften Stadthalle nach dem 4:2-Sieg gegen die Graz 99ers nach Spiel vier der Halbfinalserie. Die Rotjacken machten mit den Steirern kurzen Prozess, zeigten den 99ers ihre Grenzen auf. Die Klagenfurter gewannen die Best-of-Seven-Serie mit 4:0-Siegen, was die Höchststrafe für die Mannen von Trainer Doug Mason bedeutete. Wobei man fairerweise festhalten muss, dass die Grazer in jedem der vier Begegnungen auf Augenhöhe agierten, aber an einem Gegner zerschellten, der in dieser Serie mehr den Sieg wollte.

