Nach drittem KAC-Sieg"Jeder erfüllt seinen Job zu 100 Prozent!

Nach dem 3:0-Sieg in Graz fehlt dem KAC nur mehr ein Sieg zum Einzug ins Finale der Erste Bank Eishockeyliga. Bereits am Freitag können die Rotjacken vor heimischer Kulisse den Sack zumachen.

In der Halbfinalserie gegen Graz wird um jeden Zentimeter gekämpft © (c) GEPA pictures/ David Rodriguez

Das dritte Halbfinalduell gegen die Graz 99er hatte viele Parallelen zu den ersten zwei Spielen der Best-of-Seven-Serie. Erneut sahen die Zuschauer in den ersten zwanzig Minuten kein Tor. Wieder ging der KAC in Führung und lachte auch am Ende über einen Sieg. In der Serie stehen die Rotjacken nun mit einem Bein im Finale, nur mehr ein Sieg trennt sie vom Aufstieg. Nüchtern betrachtet muss man aber sagen, dass besonders in den Spielen eins und zwei auch Graz der Sieger hätte sein können.