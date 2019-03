Clemens Unterweger dürfte morgen im Halbfinal-Auftakt in Graz spielen. Nick Petersen bekommt zwei neue Sturmpartner an seine Seite.

Clemens Unterweger (links) dürfte am Freitag spielen © GEPA pictures

Die Spannung steigt von Minute zu Minute, die Fans und die Protagonisten können es kaum mehr erwarten, dass die Halbfinalserie zwischen dem KAC und die Graz 99ers beginnt. Die Klagenfurter gehen als leichter Underdog in das Duell, eine Rolle, die dem Team und dem Trainerteam nicht ungelegen kommt. „Graz hat viel Qualität in der Mannschaft, speziell in der Offensive sind sie brandgefährlich“, weiß Thomas Koch die Steirer richtig einzuschätzen.

