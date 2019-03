Kleine Zeitung +

Fünf Jahre nach Beginn der Reform Der Markenwert des KAC hat sich mehr als verdoppelt

Österreichs Eishockey achtet auf diese eine Marke, wo am Dienstag geflucht und am Freitag gejubelt wird. Nirgendwo so intensiv wie beim KAC, der wichtigsten Eishockey-Marke.