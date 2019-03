Heute bestreitet Thomas Koch sein 167. Play-off-Match in Österreich bzw. in der EBEL. Der Routinier befindet sich in bestechender Form.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Thomas Koch hat ein gutes Auge für seinen Mitspieler © GEPA pictures

Das Play-off wird in Fachkreisen als fünfte Jahreszeit bezeichnet. Es ist jene Phase, in der die Tatsachen offengelegt werden. Wer es schafft, im entscheidenden Teil der Meisterschaft in Topform zu sein, der hat vieles richtig gemacht. In den Klubs werden jene Kräfte, die im Play-off ihr volles Leistungspotenzial abrufen können, viel mehr geschätzt, als jene, die im Grunddurchgang glänzen, aber dann kaum noch in Erscheinung treten und zu Mitläufern avancieren.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.