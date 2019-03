Kleine Zeitung +

KAC-Sieg im Bozener Rekordspiel 121 Minuten - Noch nie gab es das in der EBEL

Der KAC siegte im Rekordspiel in Bozen mit 4:3 in der vierten Verlängerung. Die Rotjacken stellten in der Viertelfinalserie damit auf 2:0. Eine glorreiche Nacht für die Klagenfurter.