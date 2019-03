Facebook

Teamchef Roger Bader hat den Durchblick in der heimischen Liga © GEPA pictures

Für die Zusammenstellung seines Teamkaders für die Weltmeisterschaft im Mai in der Slowakei überlässt der österreichische Eishockey-Teamchef Roger Bader nichts dem Zufall. Der Schweizer hat sich bisher 67 Begegnungen angesehen, wo Spieler im Einsatz waren, die ein Thema für die ÖEHV-Auswahl sind. „Es waren 45 Partien in der EBEL sowie Champions League und 22 im Ausland. Ich war in der Schweiz, Schweden und Finnland“, erzählt Bader.

