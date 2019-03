Wer am Sonntag nach der letzten Runde seinen Gegner wählen wird sorgt für wilde Spekulationen unter den Eishockeyfans. Der KAC wird wohl Bozen meiden, da dürfte der Gegner am ehesten Fehervar heißen.

Im Play-off wird es wieder anständig zur Sache gehen © GEPA pictures

Die Ränge in der Platzierungsrunde sind so gut wie bezogen, offen ist nur noch, wer Platz vier in der letzten Runde erobern wird. Da duellieren sich Salzburg und Fehervar. Die Bullen liegen mit einem Zähler vor den Ungarn. Beide Teams gastieren auswärts, Salzburg muss nach Wien und Fehervar gastiert beim KAC. Geht es nach der Papierform, wird Salzburg in Wien und Fehervar in Klagenfurt ohne Erfolgserlebnis nach Hause kehren. Heißt, die Bullen werden auf Rang vier bleiben.

