Nach einer intensiven Meisterschaftsphase nahmen es die Spieler des KAC ein paar Stunden gelassener. Und erholten sich in einem Heilklimastollen.

KAC im Stollen © KK/KAC

Der hart umkämpfte 7:6-Sieg gegen Dornbirn am Sonntagabend bildete den Abschluss einer sehr intensiven Meisterschaftsphase für die Rotjacken, die damit innerhalb von 27 Tagen gleich zwölf Ligaspiele bestritten haben.

Grund genug, es am Montag etwas gemächlicher anzugehen: Das Trainerteam bat am Vormittag zu einer kurzen Off-Ice-Einheit in Klagenfurt, danach reiste die Mannschaft geschlossen nach Bad Bleiberg, um auf Einladung von Humanomed einige entspannte Stunden zu verbringen.

Zunächst genoss das Team das spezielle Flair und die reine Luft im Heilklimastollen Friedrich, danach nutzten die Rotjacken die Wellness- und Spa-Möglichkeiten im Bleibergerhof, wo sie den Abend schließlich auch mit einem gemeinsamen Essen ausklingen ließen.

Der EC-KAC war sehr angetan von dierser kurzen Auszeit um die Akkus wieder aufzuladen.