Matt Neal feierte sein Debüt gegen Salzburg © GEPA pictures

Den Platz an der Sonne kann der KAC nach dem Sieg gegen Innsbruck vorerst für fünf Tage genießen, da die Meisterschaft erst am Freitag fortgesetzt werden wird. Auf die Tabellenführung legen die Spieler keinen so großen Wert, wobei sie sich schon auch darüber freuen. „Es ist okay, wichtiger ist, dass die Stimmung in der Mannschaft, die wirklich super ist, passt“, sagt Siim Liivik, der gegen Innsbruck eine deutliche Formsteigerung erkennen ließ.

