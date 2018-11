Vierter Sieg in Serie für den KAC, der in Zagreb eine starke Vorstellung auf das Eis zauberte. Damit liegt das Team zurzeit auf Platz drei in der Tabelle.

Mitch Wahl schoss in Zagreb das 3:1 © GEPA pictures

Obwohl gleich mehrere KAC-Kräfte an einem Grippevirus laborierten, legte das Team von Petri Matikainen eine gute Partie in Zagreb auf das Eis und siegte am Ende verdient mit 4:2. Gestützt wieder auf einem starken Lars Haugen im Tor, einer äußerst disziplinierten Leistung in der Defensive, die gespickt wurde mit viel Kreativität in der Offensive und einem ganz starken Überzahlspiel.

Zagreb - KAC 2:4 (0:1, 1:2, 1:1) Tore: Zanoski ((24.), Sylvestre (46.) bzw. St. Geier (14. PP, 23. PP). Wahl (37.), Koch (49.) Aufstellung KAC: Haugen (Holzer); Comrie-Fischer, Gartner-Duller, Unterweger-Strong, Schnetzer; Kozek-Koch-Petersen, Bischofberger-Wahl-Hundertpfund, St. Geier-Liivik-Richter, Obersteiner-Harand-Witting. KAC ohne David Madlener, Martin Schumnig, Niki Kraus (alle krank) und Manuel Geier (verletzt)

Die ersten zwei Treffer der Rotjacken gelangen in Überzahl, zwei Mal war Stefan Geier mit platzierten Schüssen zur Stelle. Die Kroaten, die oft nur reagieren konnten, kamen nach einem Konzentrationsfehler in der eigenen Zone der Klagenfurter durch Ex-KAC-Spieler Tom Zanoski zum Anschlusstreffer. Die Antwort der Klagenfurter, die eine Vielzahl an hochkarätigen Möglichkeiten liegen ließ, erfolgte in der Person von Mitch Wahl. Der Kanadier verwandelte einen Rebound von Thomas Hundertpfund. Die Athletiker hatten im Schlussabschnitt die Partie unter Kontrolle, aber wie aus dem Nichts gelang den Gastgebern neuerlich der Anschlusstreffer durch Sylvestre. Die Kärntner blieben davon jedoch unbeeindruckt, zogen ihr Taktik zielstrebig weiter durch. Die Belohnung ließ nicht lange auf sich Warten, da durfte der bärenstarke Thomas Koch nach einem Zuckerpass von Robin Gartner ziemlich einfach Treffer Nummer vier erledigen. Damit war der Widerstand der Kroaten völlig gebrochen und die Rotjacken feierten einen mehr als verdienten Sieg.

Am Sonntag kommt es nun zu Hause zum Spitzenspiel gegen Bozen, das Match beginnt um 17.30 Uhr.

