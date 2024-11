Der Kater wiegt am Tag danach schwer. Auch bei den Rotjacken, die nach der schwachen Vorstellung (3:4), tags darauf auf Tiroler Eis mit einer beinharten Trainingseinheit Vergangenheitsbewältigung betrieben hatten. Dass die in Summe beiden Pleiten sechs wertvolle Punkte gekostet haben (der KAC würde damit an dritter Tabellenposition stehen) – geschenkt. „Ich weiß gar nicht so richtig, was ich sagen soll. Es war sicher eine mentale Geschichte“, resümiert Trainer Kirk Furey, der sich sichtlich geschockt zeigte. Gegen vermeintlich schwächere Gegner fällt es den Rotjacken nach wie vor schwer, die nötige Spannung aufzubauen. Ihnen spielte dabei nicht unbedingt in die Karten, dass im Angriff drei Routiniers (Mursak, Hundertpfund, Bischofberger) plus Unterweger in der Verteidigung ausgefallen sind.